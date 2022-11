Târguri de Crăciun 2022 în România. Orașe în care intri într-o lume plină de magie de sărbători

Mai sunt doar câteva săptămâni până la cea mai așteptată sărbătoare din an – sărbătoarea Crăciunului. În fiecare an, creștinii prăznuiesc Nașterea Domnului pe data de 25 decembrie. Ca-n fiecare… [citeste mai departe]