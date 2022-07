Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Japoniei in Romania, Hiroshi Ueda, care a subliniat importanta actualizarii viitorului cadru de Parteneriat strategic romano-nipon, in contextul invaziei ruse in Ucraina. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul dialogului, au fost abordate temele fundamentale ale relatiilor bilaterale, partea japoneza subliniind importanta actualizarii viitorului cadru de Parteneriat strategic romano-nipon, in contextul invaziei ruse in Ucraina si avand in vedere interesul direct al Japoniei pentru situatia din regiune,…