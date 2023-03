Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul plafonarea prețurilor RCA, așteptandu-se și raportul ASF privind controlul efectuat la Euroins, dupa cum ar fi declarat premierul Nicolae Ciuca, potrivit surselor „Adevarul”.

- „Am discutat saptamana trecuta cu Nicu Marcu, președintele ASF, urmeaza sa se finalizeze controlul la Euroins și joi, așa am fost informat, ar urma sa fie prezentate concluziile raportului de control”, a declarat miercuri premierul Nicolae Ciuca, inainte de inceputul ședinței de Guvern.

- Investitiile nete, care anul trecut au fost de 150,1 miliarde lei, in crestere cu 8,5% fata de anul precedent, demonstreaza impactul pozitiv pe care l-au avut in economia reala masurile pe care Guvernul le-a luat, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca.„Investitorii demonstreaza incredere in economia…

- Scandal urias pe piata asigurarilor, dupa anuntarea noilor tarife RCA. Pe fondul nemultumirii soferilor fata de majorarile care trec de 40-, liderul PSD Marcel Ciolacu a invocat riscul unui nou faliment de proportii pe piata asigurarilor, iar premierul Nicolae Ciuca i-ar fi cerut explicatii de la seful…

- Fantoma City Insurance bantuie piața de asigurari. ASF a marit tarifele RCA și amenința jucatorii din piața sa nu faca excese. Din senin, Marcel Ciolacu vorbește de un faliment. Și de aici scandalul a luat amploare! Cine da faliment in piața de asigurari? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele multora…

- Proiectele legilor educatiei vor intra, in perioada imediat urmatoare, in avizare la nivelul tuturor ministerelor cu responsabilitate in domeniu, astfel incat, in sedinta de Guvern din data de 23 martie, sa fie aprobate si transmise spre dezbatere si adoptare in Parlament, a anuntat joi prim-ministrul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are in curs de desfașurare o acțiune de control la Euroins, iar rezultatele vor fi facute publice in momentul finalizarii acestuia, au precizat luni pentru HotNews.ro oficialii autoritații. De asemenea exista și o plangere penala la Parchet impotriva companiei…

- „Discutiile acestea legate de impozitare au avut loc si anul trecut, atunci cand am decis pe prevederile din Codul Fiscal, care se aplica si in anul 2023. Sa discutam acum despre toate aceste masuri poate fi un subiect de analiza politica, sa venim sa ne discutam in spatiul public, cand nici macar nu…