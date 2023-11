Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Moody’s, a treia mare instituție financiara naționala, a refacut analizele pentru datoriile pe termen lung și pe termen scurt ale țarilor. Indicatorii au aratat ca Romania are o economie robusta, cu posibilitate de creștere.

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a subliniat astazi ca raportul publicat de Agentia Moody's arata ca Romania are o economie robusta, sustinand ca "aceasta situatie economica solida este rezultatul masurilor luate in timpul guvernarii liberale".

- Fostul premier Nicolae Ciuca, lider PNL, afirma ca decizia Moody’s de a reconfirma ratingul suveran al Romaniei si perspectiva stabila arata ca Romania are o economie robusta, care a facut fata provocarilor din ultimul an si are capacitatea de crestere sustenabila in anii urmatori, aceasta situatie…

- Pentru Romania, Kazahstan este un partener-cheie din Asia Centrala, a spus presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, care a precizat, de asemenea, ca prezinta un interes economic deosebit din punctul de vedere al importurilor necesare sectorului energetic. In intalnirea cu ambasadorul Republicii Kazahstan…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, afirma, sambata, ca tragedia din Israel cutremura intreaga lume. El a condamnat violentele din zona.”Tragedia care are loc in Israel cutremura intreaga lume. Romania este solidara cu cetatenii israelieni in momentele dificile prin care trec si este…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, va participa la Conferința Europeana a președinților de Parlamente din cele 46 de state membre ale Consiliului European. Liderul PNL a spus ca printre temele Conferinței se regasesc: consecințele razboiului din Ucraina, rolul parlamentelor naționale in reconstrucția…

- ”Prioritatile legislative ale noii sesiuni parlamentare care a inceput astazi sunt, in mod categoric, masurile fiscale necesare echilibrarii bugetare si jaloanele din PNRR care vizeaza reformarea sistemului general de pensii, a pensiilor de serviciu si o noua lege a salarizarii din sectorul public.…

- Apa-Canal Chișinau solicita, din nou, Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica, sa aprobe majorarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa și de canalizare, care, potrivit primarului general, Ion Ceban, sunt „cele mai mici din toate capitalele europene”. „Situația complicata…