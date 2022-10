Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat sambata, la Sofia, unde participa la ceremonia de lansare a exploatarii comerciale a interconectorului de gaz natural Grecia-Bulgaria, ca este nevoie de investitii in ceea ce priveste interconectivitatea atat intre tarile membre ale Uniunii Europene, dar si cu tari…

- Azerbaidjanul face tot ce-i sta in putinta sa furnizeze gaze Romaniei, insa exista cel putin 10 tari europene care cer gaze acum statului caspic, a afirmat, joi, Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Azerbaidjan. El a fost prezent la Bucuresti la conferinta Romanian International Gas Conference,…

- In circumstanțele excepționale actuale, ediția din acest an se va concentra pe planul UE de a reduce dependența de importurile rusești de gaze naturale și ce ar putea insemna aceasta pentru sistemul energetic de astazi și de maine. Intrucat securitatea energetica și schimbarile climatice sunt interdependente,…

- Program pentru cresterea natalitatii in Romania Foto Agerpres Programul national de sustinere a cuplurilor si a persoanelor singure, pentru cresterea natalitatii în România va discutat în sedinta de guvern din aceasta dimineata. Documentul initiat de Ministerul Familiei si Tineretului…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ministrul irlandez al Afacerilor externe si Apararii, Simon Coveney, aflat in vizita in Romania, in cadrul discutiilor subliniindu-se potentialul „consistent” pentru aprofundarea cooperarii bilaterale, in special pe dimensiunea economica.…

- Uniunea Europeana a inceput discuții de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, o mișcare descrisa drept un „moment istoric” de catre șefa executiva a blocului, Ursula von der Leyen. „Este ceea ce cetațenii voștri au așteptat atat de mult timp și pentru care au muncit atat de mult, și este ceea ce…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca a salutat finalizarea interconectorului intre Grecia si Bulgaria, important pentru reteaua de transport de gaze catre Europa. Aflat la Atena, Ciuca a precizat ca pe linga aprovizionarea cu gaze a Romaniei si Bulgariei, acum poate fi asigurata și aprovizionarea cu gaze…