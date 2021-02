Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local PSD, Radu Țoanca, a fost la un pas sa ”torpileze” soluția gasita de primarul Dominic Fritz pentru a rotunji colegului sau fost bancher, venit la Timișoara pentru a fi city manager, Matei Creiveanu. Acesta a fost propus a fi unul dintre cei trei trimiși ai Consiliului Local Timișoara…

- Consilierii locali au votat, marți dupa-amiaza, numirea in Consiliul de Administrație al Retim a trei membri noi: city managerul Matei Creiveanu, un reprezentant al USRPLUS și un liberal. Fiecare va lua 3.500 de lei in fiecare luna.

- Anunțul primarului potrivit caruia vrea sa coopteze simpli cetațeni ai Timișoarei in consiliile de administrație ale școlilor a starnit reacția consilierului municipal Radu Țoanca de la PSD, care in plenul consiliului local de marți seara a explicat de ce acest lucru nu este posibil. Potrivit lui Țoanca,…

- Un proiect privind un nou sistem de burse pentru elevi, care pastreaza aceleasi sume de bani, dar le repartizeaza mai corect, se regaseste pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local. Anunțul a fost facut joi, pe Facebook, de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. “Noi vom da bursa maxima celor mai…

- Cei doi consilieri municipali USR, Marcel Gheorghița și Raluca Curelariu, semnaleaza din nou incalcarea prevederilor legale referitoare la organizarea și desfașurarea ședințelor Consiliului Local.

- Primaria Sectorului 5 anunta ca va depune, in cadrul Programului Operational Competitivitate, un proiect privind dotarea unitatilor de invatamant din aceasta zona administrativ-teritoriala cu echipamente IT si cablu de retea LAN, care va fi supus spre aprobare in cadrul sedintei Consiliului Local…

- Impozitele și taxele din 2021 au incins spiritele in ședința ordinara a Consiliului Local (CL) Craiova de joi, ultima a anului 2020. Ședința a avut loc online și a fost una maraton, pentru ca s-a intins pe durata a aproape cinci ore. Nu a fost proiect de hotarare care sa nu starneasca discuții aprinse…

- Taxa de salubrizare in municipiul Baia Mare ar putea fi de 8,50 lei/persoana/luna fața de 7 lei cat a fost in 2020. Inițial, propunerea a fost de 11 lei, dar in ultima ședința a Consiliului Local, proiectul de hotarare pe acest subiect a fost retras de pe ordinea de zi. ”Art. I.Se aproba modificarea…