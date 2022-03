Presedintele Senatului, Florin Citu, care se afla intr-o vizita in Statele Unite ale Americii, a transmis azi, ca liderul ucrainean Volodimir Zelenski va sustine un discurs in Parlamentul Romaniei. Potrivit unei postari facute de Florin Cațu pe contul sau de Twitter, discursul lui Volodimir Zelinski va avea loc saptamana viitoare. „Discutie importanta cu prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal: presedintele Zelenski va sustine un discurs in Parlamentul Romaniei. Ca presedinte al Senatului voi aranja ca acest discurs sa aiba loc saptamana viitoare. Ucraina are tot sprijinul meu. Multumesc, Denys!”,…