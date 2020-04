Citu spune ca statul ar putea deveni actionar in unele firme private, ca ajutor in criza

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, sustine ca una dintre masurile la care lucreaza impreuna cu institutiile financiare internationale vizeaza investitia directa a statului in companii private. "Ma uit la masuri care sunt folosite in tari ca Elvetia, cele care au trecut de criza din 2008. Ce…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat duminica seara la Digi24 ca la nivel guvernamental se pregatește un set de masuri economice de redresare economica dupa ridicarea starii de urgența. In acest sens, a spus oficialul, s-a interesat cum au ieșit statele vestice din criza din 2008 și a gasit…

- Impactul crizei coronavirusului asupra economiei romanești a fost mai mic decat in alte țari europene, iar Romania va ieși mai bine din aceasta criza decat se prevedea, deoarece multe companii și-au adaptat producția, a spus la Digi24 ministrul Finanțelor, Florin Cițu. „M-am uitat la ce s-a intamplat…

- Anunț extrem de optimist al ministrului Finanțelor Publice, Florin Cițu, care da asigurari ca Romania va ieși mai puternica din criza.Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a transmis, miercuri, ca firmele si institutiile publice comunica de la distanta cu Trezoreria Statului si urmeaza in cateva…

- Bancile comerciale din Romania lucreaza la un mecanism pentru conditii mai relaxate fata de clienti, care sa fie aplicat pe termen mai lung, dar in acelasi timp trebuie schimbat si regulamentul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), sustine ministrul Finantelor, Florin Citu. "Am vorbit recent…

- Organizatia patronala HORETIM semnaleaza ca, in industria ospitalitatii din Timis, din cauza coronavirusului, activitatea comerciala a scazut brusc, cu pana la 80-90%, in decurs de cateva zile, si estimeaza continuarea acestei crize pentru cateva luni, context in care solicita sprijinul autoritatilor…