- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut cu 5,6% in trimestrul trei, pe seria ajustata sezonier, comparativ cu trimestrul anterior. „In trimestrul III 2020, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 5,6%. In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, comparativ…

