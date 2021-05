Stiri pe aceeasi tema

- O noua decizie, privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza comunei Craciunelu de Jos Arieseni a fost luata de CJSU Alba (vezi Art. 2). In zilele de luni, marți miercuri și joi magazinele din comuna pot fi deschise pana la ora 20.00 și se va putea…

- Premierul Florin Cițu se declara „puțin surprins” de acuzația USR PLUS potrivit careia nu a anunțat intenția de revocare a lui Vlad Voiculescu și l-a pus pe Dan Barna in fața faptului implinit. Potrivit premierului, in ședința de coaliție de luni „a fost foarte clar, din punctul meu de vedere, s-au…

- Premierul Florin Cițu a susținut joi o conferința de presa imediat dupa prima ședința de Guvern din criza declanșata in coaliție de demiterea lui Vlad Voiculescu. A refuzat sistematic sa raspunda sau a evitat raspunsurile la intrebarile jurnaliștilor legate de o eventuala demisie a sa, ceruta de USR-PLUS,…

- Este al doilea week-end in care in orașele din Romania care inregistreaza o rata mare de infectari cu Covid-19 se aplica carantina parțiala. Carantina de week-end este valabila in zilele de vineri, sambata și duminica. Magazinele și toate „activitatile de comert/prestari de servicii in spatii inchise…

- Se cauta soluții pentru a se evita carantinarea capitalei La București se cauta soluții pentru evitarea intrarii în carantina în contextul în care în ultima perioada sunt raportate zilnic peste 1.000 de cazuri de COVID. Premierul Florin Cîtu a discutat…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca deocamdata vor fi menținute doar restricțiile aflate in vigoare, in condițiile in care se discuta despre un eventual al treila val al epidemiei. Discuția apare in contextul in care unul dintre cele trei scenarii avansate de INSP, presupune o creștere a cazurilor zilnice…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca este nevoie de o reanalizare a Legii salarizarii, astfel incat sporurile sa fie legate de performanta. "In continuare cred ca este nevoie de o reanalizare a Legii salarizarii in Romania. Sporurile reprezinta, din acele 109 miliarde de lei, aproape 26 miliarde,…

- Proiectul de Buget pentru anul in curs este conturat pe o creștere economica de 4,3%, iar deficitul proiectat este de 87,3 miliarde de lei. In acest an, veniturile sunt estimate la 174,1 de miliarde de lei., iar cheltuielile la 261,45 miliarde de lei.