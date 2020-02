Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Finantelor, Florin Citu, sustine ca ceea ce s-a facut in privinta reorganizarii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este sustinut aproape in totalitate de echipa Fondului Monetar International, a carei evaluare arata ca mergem in directia corecta. "Am demarat reorganizarea…

- Guvernul a adoptat OUG pentru restructurarea ANAF. Peste 2.000 de posturi de execuție si 35 de posturi de conducere vor fi eliminate Guvernul a adoptat OUG pentru reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate. ”Vorbim despre extinderea…

- Guvernul a adoptat in prima ședința a anului un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, care prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari si suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru alesii locali pana la 1 ianuarie 2021,…

- Guvernul a inghețat indemnizațiie demnitarilor și sporurile bugetarilor și a amanat pensiile speciale pentru aleșii locali. Punctul de amenda, inghetat la 145 lei Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare in ședința de luni, a declarat șeful Cancelariei prim-ministrului,…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii acestei tari din Uniunea Europeana fara un acord, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi…