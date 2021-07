Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat luni seara, la Digi24, ca Romania ramane o tara sigura, chiar și dupa explozia autoturismului Mercedes care l-a ucis pe omul de afaceri aradean Ioan Crisan, aflat in mașina. „Da, este primul atentat in 30 de ani de zile. In primul rand, trebuie sa observam ca am reusit…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi ca finala Cupei Romaniei la fotbal, programata pe 22 mai, pe stadionul Ilie Oana din Ploiești, va fi primul eveniment sportiv cu spectatori de la inceputul pandemiei. Cițu a afirmat ca iși dorește și el sa asiste la acest meci. „Pe 22 mai se joaca finala Cupei Romaniei,…

- Premierul Florin Citu a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei in care apreciaza munca de informare a jurnalistilor in pandemie. ”Lupta jurnalistilor pentru adevar este vitala mai ales acum, pentru a combate tot ce inseamna fake-news despre Covid-19 si vaccinare in…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, ca nu s-a discutat in coalitie despre bugetul Capitalei, dar a discutat cu liderul USR Dan Barna si au covenit sa medieze situatia, daca este cazul.

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca data de 1 iunie nu inseamna ca „revenim cu totul la normalitate, dar inseamna un prim pas, un pas important” in ceea ce priveste lupta cu pandemia. Seful Executivului a condus, joi, prima reuniune a Comitetului interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate…

- Premierul Florin Citu a declarat ca veniturile la buget sunt mai mari decat cele estimate, ceea ce inseamna ca guvernul se asteapta la un deficit bugetar mai mic decat 7%, potrivit Agerpres. „Avem cateva vesti foarte bune in aceasta perioada in ceea ce priveste economia. (…) Partea buna este ca veniturile…

- "Trebuie doar sa mergem sa ne vaccinam" Premierul Florin Cîtu a anuntat cu putin timp în urma, la Cluj, ca se asteapta ca la începutul lunii iunie România sa atinga tinta de 35% persoane vaccinate din totalul populatiei, ceea ce va permite redeschiderea treptata…