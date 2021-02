Cîțu: Pierderile companiilor de stat sunt mai mari decât investițiile bugetate în acest an Arieratele companiilor de stat au ajuns la 63 miliarde lei (în jur de 53 miliarde lei din 2014, la care se adauga dobânzi și penalitați), astfel încât pierderile acestor companii sunt mai mari decât investițiile bugetate în acest an, a precizat premierul Florin Cîțu. Premierul a mai spus ca reforma în tot aparatul public și restructurarea companiilor de stat, reforma sistemului de pensii și a sistemului de salarizare, dar și reforma ANAF reprezinta prioritați.



