Stiri pe aceeasi tema

- Int-un comunicat emis luni, 19 aprilie, de Ministerul Sanatații, care, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu , este condus de premierul Florin Cițu, se nuanțeaza faptul ca „toate actele emise de fostul ministru vor fi verificate”. „Premierul Florin Cițu a dispus verificarea tuturor actelor care au fost…

- Premierul Florin Cițu a declarat, la Cluj-Napoca, ca Romania a ajuns la capacitatea de a face 115.000 de doze de vaccin pe zi și spune ca ținta este ca, pana la 1 iunie, sa fie vacinați cinci milioane de romani. De asemenea, o parte din centrele de vaccinare AstraZeneca vor fi transformate in centre…

- "Toata povestea o gluma proasta, e o premiera pentru o tara europeana ca un consilier onorific care publica date care nu sunt secrete sa fie mai intai cercetat. Corpul de Control al premierului a venit la Ministerul Sanatatii, a audiat jumatate din echipa de conducere pentru ore intregi, l-a adus pe…

- Premierul Florin Cițu spune ca nu are in vedere in acest moment noi restricții in Romania. Prioritara este accelerarea campaniei de vaccinare, „singura soluție pe termen lung”. Intrebat daca se gandește sa introduca noi restricții sau sa inaspreasca masurile care se aplica la nivel național, in contextul…

- Premierul Florin Cițu face precizari privind constituirea unui centru special de vaccinare la Parlament. Cițu spune ca decizia nu i-a aparținut. Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din Sibiu: Angajații ATI mizau pe internații fara aparținator "Deciziile de centre…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul colonel Valeriu Gheorghita, a anunțat ca medicii din centrele de vaccinare nu și-au mai primit banii pentru serviciile prestate de doua luni. „Sunt semnale pe care si eu le-am primit si le primesc in sedintele cu judetele. Este o cerere pe care personalul…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri cu privire la campania de vaccinare ca aceasta merge „foarte bine”, facand un apel totodata la respectarea regulilor de protecție. „Suntem in top in Europa, suntem printre primele trei locuri și ne asiguram ca vom ramane așa. In același timp, trebuie…

- Scandal la varful responsabililor de vaccinare – președintele Comitetului Național pentru Vaccinare, celebrul doctor militar Valeriu Gheorghița, ii cere explicații secretarului de stat din Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, cea adusa de ministrul Vlad Voiculescu in urma cu cateva saptamani de la…