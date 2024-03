Salvamontiştii avertizează turiştii asupra pericolului ridicat de avalanşe: Toate traseele cu acces spre creasta principală sunt închise pe perioada iernii Salvamontistii din Zarnesti, judetul Brasov, au patrulat in mai multe zone de creasta din Parcul National Piatra Craiului, avertizandu-i pe turisti asupra pericolului de avalanse. De altfel, mai multe astfel de fenomene au fost observate de salvamontisti sambata. ”Avand in vedere numarul mare de turisti care au ales si astazi arealul Parcului National Piatra Craiului, noi, salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Local Salvamont Zarnesti, am decis sa patrulam in diferite puncte din creasta, astfel incat sa putem veni in sprijinul turistilor care aleg rute riscante (din cauza riscului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

