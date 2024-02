Stiri pe aceeasi tema

- Exista risc insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, Rodnei, Calimani, Bistritei, Bucegi, Parang, Sureanu, Tarcu si Godeanu. Cel mai mare strat de zapada masurat la o statie meteo in tara este 121 cm la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in…

- Salvamontistii maramureseni anunta, sambata dupa amiaza, ca in Muntii Rodnei si Muntii Maramuresului este risc maxim de producere a unor avalanse, la altitudini mari, dupa ce s-a despus un strat nou de zapada peste cel vechi. Risc de avalanșa exista și in celelalte masive in care a nins, potrivit News.ro.„Risc…

- "Stratul de zapada este prezent atat in zonele inalte, cat si in cele mai joase si in mare parte stabilizat. In urmatoarele 48 de ore sunt asteptate ninsori local insemnate cantitativ, ce vor depune pe alocuri 20-30 cm de zapada proaspata si fara coerenta cu stratul actual. Vantul intens va spulbera…

- Salvamontistii atrag atentia turistilor care aleg traseul Valea Sambetei din Muntii Fagaras, unul dintre cele mai apreciate trasee turistice din Romania, ca la altitudini mai mari de 1.200 de metri s-au format zone cu depuneri de gheata, iar inaintarea pe traseu poate fi dificila pentru cei care…

- Este risc mare de producere de avalanșe de gradul 4, pe o scara de la 1 la 5, in Munții Fagaraș, Parang și Țarcu, la peste 1.800 de metri altitudine. In urma ninsorilor abundente din ultima perioada și a viscolului s-au format numeroase placi de zapada și troiene care pe alocuri depașesc chiar și doi…

- Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, impreuna cu cei din Formația Salvamont Vladeasa au efectuat un amplu exercițiu de salvare la partia de la Marișel. Salvamontiștii montani au avut de salvat, conform scenariului, mai multe victime dintr-un ipotetic incident…

- Salvamontiștii nu au fost incluși, in noua Lege a pensiilor, in randul salariaților care lucreaza in conditii deosebite de munca si sa beneficieze astfel de reducerea varstei de pensionare.