- Florin Cițu, ministrul interimar al Finanțelor și propunerea pentru postul de Premier al Romaniei a comentat azi pe pagina personala de Facebook ca se așteapta a efectele coronavirusului in economie sa fie minime, in cazul in care politica fiscala se relaxeaza la timp, dupa cea monetara. Cheia este…

- Cum ar putea afecta coronavirusul economia romaneasca. Cițu: “Cheia este sa raspundem rapid. Situația este diferita fața de criza de acum 10 ani” Efectele economice ale coronavirusului ar putea sa fie minime, daca autoritatile iau masuri rapide in acest sens, a scris joi, pe Facebook, Florin…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan sustine ca PSD a stabilit „o noua premiera politica” votand programul de audiere a ministrilor in comisiile parlamentare fara a fixa, insa, si data votului de investitura pentru Guvernul Citu. „PSD a mai stabilit o premiera: a votat programul audierilor ministrilor…

- ”Disperare, numele tau este PSD! De cateva zile tot PSD-ul produce stiri false pe teme economice la adresa mea. Socialistilor, va dau un sfat. Puneti mana pe carte”, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. In ultimele zile, PSD a criticat, prin intermediul mai multor…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat ca Guvernul Orban "face politie politica" cu Primaria Capitalei, in contextul in care ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a folosit bugetul Primariei Municipiului Bucuresti in scop electoral, doar evolutia cheltuielilor de personal aratand clar acest lucru, a scris, sambata dimineata, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. "PMB a avut un…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, averizeaza ca evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. "Din punctul meu de vedere evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. Chiar la inceput de an voi introduce in CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei…

- Ministrul liberal de Finante, Florin Citu, a comentat, luni dimineata, faptul ca Senatul va dezbate motiunea simpla a PSD indreptata impotriva sa. Florin Citu a declarat la RFI Romania ca va merge in Parlament cu documente, care vor demonstra ca cifrele din ultimii trei ani au fost ascunse.…