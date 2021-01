Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierii Dan Barna si Kelemen Hunor si membrii Guvernului vor fi vaccinati miercuri impotriva COVID. Imunizarea oficialilor Executivului se va face incepand cu ora 10,00, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar "Dr. Carol Davila". Conform Guvernului, sosirea membrilor Cabinetului la Spitalul…

- Vicepresedintele PNL Gheorghe Falca apreciaza ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, trebuie tratat ca un om politic responsabil, in conditiile in care 'a reusit sa dea jos Guvernul Dancila' si si-a asumat o guvernare de care "toti

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus colegilor din partid care l-au contestat pentru ca a pierdut multe ministere ca liberalii nu mai sunt singuri la guvernare și importanta a fost realizarea coaliției care...

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata seara, privind nemulțumirile din partid privind distribuția unor importante portofolii din viitorul guvern, ca “niciodata nu pot fi toți mulțumiți”. De asemenea, solicitarea unor colegi din partid de a convoca conducerea in ședința nu ar fi fost facuta…

- Fostul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, i-a felicitat pe cei din echipa care au reușit sa implementeze proiectul centrului european de competențe in domeniul securitații cibernetice. Citește și: Cuvintele Patriarhului Daniel despre caderea regimului s-au adeverit! Ludovic Orban a…

- Pe 20 noiembrie, prim-ministrul Ludovic Orban anunta, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si felicita constructorul pentru ca a reusit finalizarea lucrarilor cu un an inainte de termen. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sublinia ca, odata finalizata…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat vineri, 20 noiembrie, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si a felicitat constructorul, firma condusa de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, pentru ca a reusit finalizarea lucrarilor cu un an inainte de termen.…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti proiectul de lege pentru aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Nordului. In favoarea acestui proiect au votat 211 deputati, printre care și deputații de Bistrița-Nasaud Robert Sighiartau (PNL), Ionuț Simionca (PMP) și Daniel Suciu (PSD). Inițiatorul…