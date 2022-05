„In primul rand nu imi sta bine in roșu și niciodata nu imi va sta bine in roșu”, a declarat miercuri Florin Cițu, președintele Senatului, intrebat ce parere are despre clipul video in bikini pe care i l-au dedicat hackerii ruși de la Killnet, dupa ce acesta s-a aratat intrigat de faptul ca hackerii l-au confundat cu Marcel Ciolacu. Intr-un video trucat, Cițu apare in rolul Pamelei Anderson din Baywatch.