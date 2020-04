Citu: Inrautatirea perspectivei este un avertisment clar dat de Fitch populistilor din Parlament Ministrul Finantelor Florin Citu afirma ca Agentia de rating Fitch a pastrat rating-ul Romaniei, dar a scazut perspectiva, iar inrautatirea perspectivei este un avertisment clar dat de agentia de rating populistilor din Parlament.



"Agentia de rating Fitch A PASTRAT rating-ul Romaniei dar a scazut perspectiva. In conditiile crizei prin care trece astazi economia globala PASTRAREA rating-ului arata INCREDEREA pe care o are agentia de rating in masurile luate de acest guvern. Inrautatirea perspectivei este un AVERTISMENT CLAR dat de agentia de rating populistilor din Parlament. In comunicat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

