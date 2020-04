Citu, despre somajul tehnic pentru bugetari: Am auzit discutia din spatiul public. Nu cred ca e momentul pentru asa ceva

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul analizeaza domeniile și instituțiile de stat din care angajații pot fi trimiși in șomaj tehnic. Orban: Trebuie sa existe solidaritate și in sectorul public Prim-ministrul Ludovic Orban a solicitat ministrilor sa analizeze la nivelul fiecarui domeniu si al fiecarei instituții de stat aplicabilitatea…

- Premierul și ministrul Muncii au facut noi precizari cu privire la mecanismul de șomaj tehnic pentru angajații la stat, in cadrul ședinței de Guvern de joi, de la Palatul Victoria, in care liberalii incearca sa gaseaca noi soluții pentru depașirea impasului provocat de criza COVID-19. Violeta Alexandru…

- Profesorii nu vor fi afectati de noul cadru pe care Guvernul il gandeste pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de somaj tehnic, a anuntat premierul Ludovic Orban la Radio Romania.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat pe Facebook ca Guvernul a pregatit un proiect de act normativ care se refera la bugetari. „Șomajul tehnic” in instituțiile publice este o propunere asumata, a sp...

- Aseara, la postul de televiziune B1, primul ministru Ludovic Orban a anuntat la emisiunea Dosar de politician ca Guvernul pregateste un mecanism de somaj tehnic la stat.Astvel potrivit lui Ludovic Orban angajatii vor lucra 15 zile si vor sta tot atatea acasa, urmand sa fie platiti cu 75 din salariul…

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters, potrivit…

- "Este o propunere diferita de ce s-a intamplat in 2010 si cred ca am invatat multe din criza din 2008-2010. Astazi statul va sustine, bine, cetatenii, prin noi, ii vor sustine pe ceilalti cetateni care trec prin aceasta perioada dificila. Vor fi niste conditii. In principal vor fi acele societati…

- Florin Citu a informat Guvernul, marti, in sedinta Executivului, ca incasarile realizate la buget sunt cu 300 de milioane de lei mai mari raportat la programul de incasari prevazut pentru prima luna a anului. In acest context, primul ministru Ludovic Orban a cerut ministrului Finantelor sa solicite…