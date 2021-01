Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat marti seara despre tensiunile din PNL si faptul ca unii liberali cer plecarea lui Ludovic Orban de la sefia PNL, ca vrea sa vorbeasca la partid despre partid si ca pana la urma formatiunea este una liberala, unde pot exista diverse

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, la Europa FM, ca nu-i va numi orbește pe secretarii de stat și șefii de agenții propuși de filialele partidului. Citește și: SURSE - Strategia susținatorilor lui Ludovic Orban „Secretarii de stat, presedintii de agentii, e adevarat, sunt numiri…

- Guvernul a reprogramat a treia ședința din aceasta saptamana Foto: gov.ro. Guvernul a reprogramat vineri a treia ședința din aceasta saptamâna în care ar putea sa fie analizata ordonanța de urgența privind înființarea centrelor de vaccinare și plata personalului implicat…

- Prima tranșa de 10.000 de doze ale vaccinului anti-Covid, dezvoltat de BioNTech și Pfizer, a ajuns, sambata dimineața, la Institutul Cantacuzino din Capitala. Premierul Florin Cițu a declarat ca este „un moment important, pe care il așteptam de un an de zile”, mulțumindu-le in același timp celor care…

- Președintele PSD Maramureș și candidat al social-democraților maramureșeni pentru Camera Deputaților arata ca, potrivit raportului prezentat de Comisia Europeana, apelurile PSD pentru redeschiderea școlilor au fost justificate. Comisia Europeana a publicat, joi, Monitorul anual al educației și formarii…

- Discutiile au atins si tema a doua obiective importante de mediu: Lacul Morii si Parcul Natural Vacaresti. ” Avem un acord de principiu pentru amenajarea a doua locuri importante ale Bucurestiului care apartin Ministerului, prin Apele Romane. Vorbim de Lacul Morii si de Parcul Natural Vacaresti. O sa…

- Barcelona, in prezent una dintre cele mai bune echipe din Europa, se va confrunta cu Paris SG pe 28 decembrie in semifinalele Ligii Campionilor 2019/2020 la handbal masculin, in Final 4, la Koln, competitie amanata pentru sfarsitul anului din cauza pandemiei de Covid-19, scrie AFP.Cealalta…