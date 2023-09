Cîțu despre Ciolacu: „Un asasin al economiei României” Senatorul liberal Florin Cițu l-a catolgat, luni, pe premierul Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook „un analfabet (economic) și un asasin al economiei Romaniei”. Aprecierile facute de Cițu, fost premier și fost ministru al Finanțelor, vin dupa ce PSD a anunțat ca a decis sa-i dea unda verde lui Ciolacu pentru asumarea raspunderii pe planul […] The post Cițu despre Ciolacu: „Un asasin al economiei Romaniei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

