- Liderul PSD insista cu taxa de solidaritate. Marcel Ciolacu a declarat marti ca sunt in jur de 320 de mari companii in Romania cu cifra de afaceri peste 100 de milioane de euro, iar acestea platesc in medie cam 0,8% impozit pe profit, mai putin decat platesc microintreprinderile. „Sunt in jur de 320…

- „Coalitia saraciei se intalneste astazi ca sa schimbe sistemul de impozite. Daca o singura taxa creste, guvernul securisto-socialist trebuie sa-si dea demisia. In sfarsit Iohannis are ocazia sa urmareasca cu atentie si ingrijorare si sa trimita acasa acest executiv al falimentului”, a scris Catalin…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, s-a intalnit, miercuri, in vizita oficiala efectuata la Varsovia, cu ministrul polonez de Finante, Magdalena Rzeczkowska, printre temele abordate aflandu-se relatia dintre inflatie si deficitul bugetar si masurile necesare pentru a trece peste aceasta perioada, cand…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a comentat astazi declarația lui Florin Cițu conform careia Romania ar trebui sa faca mai mult pentru Ucraina și ar trebui sa susțina țara vecina cu armament.

- "In ceea ce ma priveste, in ceea ce priveste Senatul Romaniei, noi am respectat toate regulile. Am agreat o data cu cei din Ucraina li ne-am tinut de acea data. Din momentul in care a fost agreata acea data, totul a fost in mainile celor de la securitate, SPP, de a aranja protectie, nu am mai avut nicio…

- „Eu am spus ca astazi suntem aici si trebuie sa ne asumam niste masuri pentru ca rata inflatiei este mare, estimarile arata ca economia va incetini anul acesta fata de estimarile de la inceputul anului. La inceputul anului trecut estimam o crestere economica de 4%, am terminat cu o crestere economica…

- Ucraina ar trebui sa primeasca tot sprijinul de care are nevoie pentru a lupta cu Rusia și a caștiga acest razboi, transmite, vineri, Florin Cițu: „Ar trebui sa ne pregatim sa ajutam cu tot ce putem la reconstrucția Ucrainei. Opriți comerțul cu Rusia” Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca nu vede motiv pentru ca Florin Citu sa plece de la sefia Senatului in perioada urmatoare, dupa ce acesta a demisionat, sambata, din functia de presedinte al PNL. Prim-ministrul a adaugat ca va discuta cu Dan Vilceanu, care a anuntat ca isi va inainte demisia si…