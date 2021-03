Stiri pe aceeasi tema

- Cițu a avut , marți, discuții cu aleșii locali, primari ai municipiilor și președinți ai Consiliilor Județene. Premierul a anunțat intensificarea controalelor in mijloacele de transport in comun, magazine, piețe și alte zone aglomerate. ”Ar fi suficienta respectarea stricta a actualelor masuri - purtarea…

- Premierul Florin Citu le-a cerut, miercuri, reprezentantilor autoritatilor locale sa se implice in continuare in aplicarea masurilor de protectie sanitara, precizand ca respectarea stricta a actualelor reguli, in paralel cu derularea procesului de vaccinare, ar fi suficiente pentru evitarea altor masuri…

- Premierul Florin Cițu a transmis miercuri dimineața, intr-un mesaj pe facebook, ca „ar fi suficienta respectarea stricta a actualelor masuri, in paralel cu vaccinarea, pentru a nu fi necesare alte restricții sau carantina”. Premierul le-a cerut, miercuri, reprezentantilor autoritatilor locale sa se…

- Dupa ce s-a intalnit ieri cu prefecții din țara, premierul Florin Cițu are astazi, 23 martie 2021, ședințe cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania și cu cei ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene. In cadrul ședințelor din aceasta dupa-amiaza se va discuta despre masurile de prevenire…

- "Dupa ce a afirmat ca Romania va continua vaccinarea cu toate tipurile de vaccin - inclusiv cu Astra Zeneca, vaccin deja oprit de la utilizare in numeroase tari ale UE -, premierul a acuzat ca 'exista o campanie impotriva portului mastii in spatiul public, impotriva masurilor de distantare si impotriva…

- ”Eurostat confirma revenirea in V a economiei. Romania a avut cea mai mare crestere economica din ue in trimestrul IV din 2020”, a scris, marti, pe Facebook, Florin Citu. Premierul a apreciat ca au fost luate cele mai bune decizii in 2020, in ciuda opozitiei PSD. ”Multumesc pentru ca am facut echipa…

- Florin Citu a anuntat ca firmele din Romania care nu vor respecta masurile privind prevenirea și combaterea epdemiei de Covid-19 vor avea activitatea suspendata pe o ”perioada determinata”.

- Dupa ce s-a vaccinat ieri anticoronavirus, premierul Florin Cițu continua campania de promovare a vaccinarii. Cițu a scris astazi pe Facebook un mesaj despre etapa a doua de vaccinare, etapa pentru care deja 90% din locurile disponibile pentru urmatoarele trei saptamani au fost ocupate. Citește…