Cîțu: Această coaliție nu este un cec în alb, nu este o coaliție necondiționată Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat joi seara la Digi24 ca la cel mai mic „derapaj” de la programul de guvernare, PNL se va reuni și va decide daca merge mai departe in coaliția de guvernare alaturi de PSD. El a spus ca renegocierea PNRR ar fi, de exemplu, o astfel de „linie roșie”, insa unele declarații critice care au venit deja zilele acestea dinspre PSD la adresa liberalilor le pune pe seama „euforiei de inceput”. „Trebuie sa ne gandim ca era o situatie dificila in Romania, ne trebuia un guvern si am incercat toate optiunile. Votul final a fost pentru o guvernare stabila, in care putem… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

