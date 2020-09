Cîteva motive întemeiate ca să mănînci migdale crude Asigura energie, grasimi sanatoase si te ajuta sa lupti mai usor cu poftele culinare de tot felul. Vezi ce alte beneficii aduc daca le consumi in cantitati moderate! Migdalele sint o sursa buna de vitamina E, calciu, magneziu, potasiu, proteine, fibre si grasimi sanatoase de care corpul are nevoie. Nu este necesar sa maninci pungi intregi de migdale pentru a beneficia de efectele lor protectoare. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

