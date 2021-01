Cîte sectoare de drum au fost date în folosință în anul 2020? Cinci sectoare de drum național și un pod au fost date in exploatare pe parcursul anului 2020. Valoarea totala a lucrarilor constituie peste 204 milioane de lei, fiind finanțate din mijloacele fondului rutier. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor (ASD), la sfirșitul lunii iulie a avut loc recepția la terminarea lucrarilor cu darea in exploatare a unui sector de drum, parte a drumului na Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 ian - Sputnik. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, dimineața zilei de marți, in unele raioane ale țarii au cazut precipitații sub forma de ninsoare slaba. Astfel, starea parții carosabile in zona de nord este uscata, pe alocuri lunecoasa, in centru – umeda, pe alocuri uscata,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni, pe santierul soselei de centura a orasului Sacuieni, ce va fi data in trafic in cursul zilei de marti, 1 Decembrie, ca este "inadmisibil" ca o lucrare de 7,6 kilometri sa fie finalizata dupa 9 ani.

- A fost dat startul lucrarilor de reabilitare pe strada Ion Creanga, din sectorul Buiucani al capitalei. La moment, sunt desfașurate lucrari de schimbare a utilitaților, apeduct și canalizare, in zona sensului giratoriu din Piața Unirii Principatelor, in acest context fiind restricționata parțial circulația…

- ORAVITA – Atat a trecut de cand la Oravita a prins contur ideea valorificarii spatiului vechii primarii si transformarii acestei cladiri intr-un muzeu de istorie a culturii Vaii Carasului! Am mai consemnat despre acest proiect, in diferite stadii ale implementarii lui, insa dupa ani de asteptare si…

- Ziarul Unirea Lucrari ample de modernizare a strazilor in comuna Unirea: Licitația pentru execuția lucrarilor, lansata recent in SEAP Primaria comunei Unirea a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrarilor in cadrul proiectului “Modernizare strazi in…

- Lucrarile vizeaza anveloparea cladirilor, termoizolarea casei scarilor si a placilor peste subsoluri cu polistiren expandat, termohidroizolarea teraselor cu polistiren extrudat, schimbarea tamplariei si inlocuirea invelitorii sarpantelor.

- Principalele declaratii facute de ministrul Transporturilor, Lucian Bode Voi face un scurt bilant, un bilant al acestui an care se incheie, un an complicat din prisma crizei sanitare care a lovit intreaga lume, afectand domenii importante, inclusiv domeniul transporturilor. Fara a avea pretentia ca…

- De asemenea, scoala va avea si o zona destinata specialistilor din cadrul institutiei, conceputa special pentru prevenirea aparitiei sindromului burnout sau sindromului de epuizare profesionala. In spatiul exterior va fi amenajat un loc de joaca pentru activitati in aer liber. Tot acolo vor…