- Angajații Poliției de Frontiera documenteaza doi conducatori auto care au prezentat acte falsificate in cadrul controlului de documente. Din declarații, ambii șoferi ar fi platit sute de euro și mii de ruble pentru falsurie gasite., transmite Noi.md. In punctul de trecere a frontierei Leova s-a apropiat…

- Angajații Poliției de Frontiera au inregistrat doua incidente la trecerea frontierei moldo-romane, in care calatorii dețineau documente falsificate. Intr-un caz, posesorul falsului a recunoscut ca ilegal și-a perfectat actul, iar al doilea și-ar fi asumat rolul de „curier” de acte pentru un cunoscut.…

- Un cetațean ucrainean a prezentat la trecerea frontierei Republicii Moldova un act fals. Incidentul a avut loc ieri, la vama Leușeni. Strainul de 50 de ani, pasager la ruta care se deplasa spre București, la solicitarea angajaților Poliției de Frontiera de a prezenta și alte acte de identitate, a inminat…

- Angajații Poliției de Frontiera documenteaza doi șoferi care au prezentat acte falsificate. Conaționalul ar fi luat cu imprumut mașina cu tot cu documente, iar cetațeanul R. Turcia zice ca ar fi obținut pe cai legale. Ambele cazuri au avut loc la sfirșitul saptaminii trecute, la trecerea frontierei…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56 992 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 29 304 traversari persoane. „In ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare in Republica…

- Angajații Poliției de Frontiera documenteaza un conațional și doi cetațeni ai Nigeriei care au prezentat la controlul trecerii frontierei de stat acte falsificate și inexistente. Cazurile au fost inregistrate ieri, 6 noiembrie 2023, persoanele fiind pasageri ai unor rute sosite din Cehia și R.Turcia.…

- Incepand cu joi, 19 octombrie ora 20:00, vor intra in vigoare masuri suplimentare de securitate in țara și la frontierele Republicii Moldova, in scopul asigurarii ordinii și securitații publice, securitații de frontiera și siguranței cetațenilor. Activitațile vin in contextul escaladarii riscurilor…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit intr-un microbuz condus de un german de nationalitate siriana mai multe documente. Acestea, false sau autentice, erau a unor titularii care nu era prezenti la control. Barbatul de 55 de ani, conducea un microbuz inmatriculat in Germania și efectua servicii…