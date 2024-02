Stiri pe aceeasi tema

- Zgomotul avioanelor de vanatoare care zburau deasupra capului este un sunet pe care Serhii Palkin il uita cu greu - chiar și dupa doi ani. La fel ca orice ucrainean, barbatul de 49 de ani a trait "coșmarul" care s-a derulat atunci cand Rusia a inceput invazia pe scara larga a Ucrainei la 24 februarie…

- Comerțul AGOA a insemnat pentru multe țari din Africa o mare oportunitate. Insa, ca țarile sa beneficieze de facilitațile acestei legi, acestea trebuie sa indeplineasca o serie de condiții. Bussines Insider Africa a realizat lista țarilor neeligibile pentru acest tip de comerț. Ce este legea AGOA? In…

- Prețul locuințelor in Uniunea Europeana a inregistrat in trimestrul al treilea al anului trecut o creștere de 0,8% comparativ cu trimestrul al doilea, in condițiile in care nu mai puțin de 18 state membre au inregistrat creșteri la acest capitol, arata datele publicate miercuri de Eurostat, relateaza…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 2,9% in decembrie, comparativ cu 2,4% in noiembrie, iar analistii se asteapta sa ramana la un nivel ridicat la inceputul acestui an, atenuand presiunile asupra Bancii Centrale Europene (BCE) pentru a incepe reducerea dobanzilor, transmite Reuters.Cifra…

- Un oficial rus a acuzat sambata, Regatul Unit și Statele Unite, ambele membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, pentru atacurile aeriene ucrainene asupra capitalei provinciei ruse Belgorod, numind-o „atac terorist”, scrie Newsweek.

- Anul trecut, populația ungara a cheltuit 71% din media UE pentru bunuri și servicii, adica pentru consum. Acesta este al doilea cel mai slab nivel din UE, ceea ce inseamna ca ungurii sunt pe locul doi in topul celor mai saraci cetațeni ai UE. Cel puțin conform cifrelor din 2022, acum actualizate. Anul…

- Exporturile turcesti de bunuri folosite in domeniul militar au crescut alarmant catre Rusia. SUA si aliatii se ingrijoreaza de rolul real pe care Ankara il ocupa intre interesele Occidentului si cele ale Moscovei, noteaza Mediafax.Exporturile Turciei de bunuri vitale care sustin masinaria de razboi…

- Criza demografica a pus stapanire pe UE. La sfarșitul anului 2022, Institutul European de Statistica, a inregistrat in jur de 190,5 milioane de familii. Trei din patru, 75,3% dintre ei (150,1 milioane) nu au copii. Fie ca sunt casatorite sau nu, cuplurile sunt in creștere, dar raman așa. Rezultatul?…