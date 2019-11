Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat ca pe Autostrada A1 Arad –Timșoara, la km 532, pe sensul de mers catre Timișoara... The post Accident grav pe Autostrada A1 Arad –Timșoara. Trafic deviat pe DN69 appeared first on Renasterea banateana .

- O persoana a fost ranita, luni, dupa impactul dintre doua TIR-uri produs pe autostrada A4, in Constanța. Traficul in zona accidentului este blocat, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza, luni, ca in județul Constanța a avut loc o coliziune…

- Traficul rutier este restrictionat vineri pe prima banda, sensul Deva catre Sibiu, a autostrazii A1, pentru lucrari.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca ​traficul rutier este restricționat vineri, intre orele 9.00 și 14.00, pe prima banda, pe sensul Deva…

- Traficul este restricționat, joi, pe doua sectoare din Autostrada București-Pitești, unde au loc lucrari de asfaltare. Potrivit Centrului Infotrafic, vor fi afectate prima banda și cea de urgența, scrie Mediafax.Polițiștii anunța ca lucrarile vor fi efectuate pe sensul de mers spre Pitești…

- Traficul feroviar este blocat in județul Arad dupa ce un tren de marfa a lovit, luni, un autocamion, iar un vagon a deraiat parțial, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar este oprit pe Magistrala 200, la kilometrul feroviar…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata(banda doi blocata) pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la km 13, sensul de mers catre Bucuresti, din cauza unui accident in care au fost implicate patru autoturisme. In urma…

- Traficul rutier este restrictionat joi pe prima banda și pe cea de urgența a sensului catre Nadlac al autostrazii A1 Arad – Nadlac, pentru reparatii astfaltice. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A1 Arad – Nadlac se fac reparatii astfaltice la kilometrul…

- Traficul rutier este restrictionat miercuri pe prima banda a sensului catre Sibiu al autostrazii A1 Sibiu-Deva, pentru reparatii la partea carosabila. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, circulatia este restricționata astazi, pe…