Circumstanțele accidentului de muncă de la Rafinăria Petromidia sunt investigate de polițiștii din Constanța Pompierii militari au intervenit ieri dupa-amiaza la un accident de munca la Rafinaria Petromidia, unde doi angajați au cazut intr-un rezervor cu azot, informeaza Rador. Cele doua victime, un barbat și o femeie, au fost extrase inconștiente și au primit ingrijiri medicale la fața locului. Femeia a fost resuscitata cu succes in drum spre spital, in schimb, barbatul a decedat. CITESTE SI BREAKING NEWS Mesaj RO-Alert transmis in mai multe localitați: Pericol de poluare masiva in ape 00:02 2005 Incendiu la un centru de recreere din Radauți: degajari mari de fum și gaze toxice 00:00 21 Drama… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

