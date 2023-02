Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 10:00 – Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, miercuri dimineata, ca pe doua drumuri nationale din judetele Buzau si Vrancea circulatia este inchisa din cauza vremii nefavorabile, iar in trei porturi au fost suspendate manevrele din cauza vantului puternic.…

- Circulatia a fost inchisa miercuri din cauza vremii pe doua tronsoane de drum national din judetele Buzau si Vrancea, anunta Centrul Infotrafic al Poliției Romane. De asemenea, au fost instituite restrictii pentru autovehicule cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN2 intre Buzau si Ramnicu Sarat si pe DN2B…

- Un accident in lanț in care au fost implicate 6 autoturisme s-a produs duminica seara pe A1, in zona localitatii Boita, județul Sibiu. In urma impactului, doua persoane au fost ranite, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Accidentul a avut loc pe la kilometrul 227, pe sensul catre Boița. La…

- Noua drumuri nationale din judetele Buzau, Vrancea, Galati si Bacau sunt inchise, duminica dimineata, din cauza conditiilor meteorologie nefavorabile, in timp ce pe alte artere rutiere au fost impuse restrictii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice…

- Circulatia este complet blocata vineri dupa-amiaza pe DN2 Urziceni – Buzau, din cauza unui TIR care a derapat, in zona localitatii Mihailesti. CNAIR a instituit restrictii de tonaj pe doua drumuri din judetul Buzau. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui autotren care a…

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe DN 7C – Transfagarasan, in zona localitatii Arefu din judetul Arges, din cauza caderilor de pietre de pe versanti. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza caderilor de pietre de pe versanti, traficul rutier pe DN 7C (Transfagarasan) Curtea…

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe DN 7C – Transfagarasan, in zona localitatii Arefu din judetul Arges, din cauza caderilor de pietre de pe versanti. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza caderilor de pietre de pe versanti, traficul rutier pe DN 7C (Transfagarasan) Curtea…

- Ceata reduce vizibilitatea pe soselele din cinci judete, miercuri dimineata, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. „Pe mai multe artere rutiere de pe raza judetelor Ilfov, Constanta, Ialomita, Calarasi si Valcea, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub…