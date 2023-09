Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13B, intre localitațile Praid și Gheorgheni, județul Harghita, din cauza unei furtuni, mai mulți copaci au cazut pe carosabil, astfel ca traficul rutier este oprit pe ambele sensuri. Se acționeaza pentru degajarea carosabilului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr un accident produs pe DN 1 la iesire din municipiul Brasov catre localitatea Timisu de Jos, judetul Brasov, soldat cu ranirea a trei persoane, asistate medical la fata locului. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 73E, in zona localitatii Mioveni, judetul Arges, a avut loc o coliziune intre o bicicleta si un autoturism, eveniment soldat cu decesul biciclistului barbat, 55 de ani . Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri,…

- Accident cumplit pe A1, in zona municipiului Sibiu. Doua TIR-uri au intrat in coliziune, unul dintre șoferi a decedat. Accidentul de circulație s-a produs in aceasta dimineața in jurul orei 6. Un tanar de 23 de ani a decedat dupa un impact intre cele doua autocamioane. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN1 Bucuresti ndash; Brasov, in zona localitatii Timisu de Jos, din judetul Brasov, s a produs o coliziune intre un autoturism si o autoutilitara, in urma careia trei persoane au suferit leziuni. Circulatia in zona este…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 72, in zona localitații Dor Marunt, pe sensul catre București, județul Calarași, din cauza unui incendiu de vegetație ce afec

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane aduce la cunoștința participanților la trafic ca, in județul Alba, pe tronsonul DN 1R Alba – Cluj, intre localitațile Horea și Matișești, circulația este restricționata pe sensul catre Cluj. Aceasta masura a fost impusa in urma fenomenelor…

- Circulația rutiera va fi perturbata in mai multe zone din județul Cluj, ca urmare a unui camion de 120 de tone care va strabate zona.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca, astazi, 4 iulie, incepand cu ora 20.00, se va efectua un transport agabaritic pe traseul: PTF…