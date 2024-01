Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Oraștie au fost solicitați, cu puțin timp in urma, sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1, la km. 319, pe sensul de mers Oraștie – Sebeș. Echipajele s-au deplasat la fața locului cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul…

- FOTO | Accident rutier pe autostrada A1, la Pianu: O platforma cu doua mașini s-a rasturnat. Trafic ingreunat FOTO | Accident rutier pe autostrada A1, la Pianu: O platforma cu doua mașini s-a rasturnat. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc sambata, 20 ianuarie, pe autostrada A1 Oraștie – Sebeș,…

- Un microbuz in care se afla 8 persoane s-a rasturnat, marți, in zona Geoagiu, din județul Hunedoara. Autoritațile intervin de urgența. Potrivit ISU Hunedoara, marți dimineața, puțin dupa ora 07.00, in comuna Balșa, un microbuz cu 8 persoane s-a rasturnat. Din primele informații, nu sunt persoane blocate…

- Grav accident rutier in aceasta seara pe DN 66 (Dealul Hategului), in judetul Hunedoara. O coliziune intre doua masini a produs sase victime: un minor, doi barbati si trei femei au fost transportate de urgenta la spital. Pompierii ISU Hunedoara, din Bretea Romana, din Totești și de la Detașamentul Hunedoara…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, vineri dimineața, pe Autostrada A Sibiu – Deva, din cauza ceții, iar pe tronsonul A 1 București – Pitești este semnalata aglomerație pe sensul de intrare in Capitala. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta…

