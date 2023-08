Stiri pe aceeasi tema

- Un camion a luat foc pe autostrada A1, sensul de mers Timișoara – Arad, la kilometrul 525, intre localitațile Ortisoara și Vinga. La fața locului s-au deplasat și au intervenit Detașamentul de pompieri Arad și SVSU Șagu cu 2 autospeciale de stingere. Capul tractor a fost decuplat de la remorca și…

- ACTUALIZARE: Restricțiile se prelungesc pana la ora 19. ——————————————- Incepand cu ora 9, se circula restricționat pe banda 2, banda 1 și banda de urgența fiind inchise pana in jurul orei 13. —————- Pana in jurul orei 13 (estimativ), este inchisa circulația pe autostrada #A1, pe sectorul km 401+000…

- Un accident produs pe autostrada A1 la Orțișoara, sensul de mers Arad – Timișoara, ingreuneaza traficul la km 512. O autoutilitara care tracta un alt vehicul comercial s-a rasturnat. Circulația se desfașoara temporizat pe banda 2 pana aproximativ la eliberarea carosabilului.

- Accident de circulație, duminica, pe autostrada A1, la Orțișoara. O autoutilitara s-a rasturnat in urma unui accident. Traficul este blocat pe sensul de mers Arad – Timișoara și se circula pe o singura banda.

- Accident de circulație in aceasta dimineața pe autostrada A1, in zona localitații timisene Orțișoara. Soferul unei autoilitare care transporta pe platforma o alta duba, a pierdut controlul volanului, iar remorca s-a rasturnat. „Un accident produs pe autostrada A1 la Orțișoara, sensul de mers Arad –…

- Un autoturism a ars complet in zona localitații Orțișoara pe autostrada care leaga Aradul de Timișoara. Deocamdata nu cunoaștem detalii despre imprejurarile in care a... The post A luat foc și a ars complet pe autostrada dintre Arad și Timișoara! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Un incendiu a avut loc in urma cu puțin timp in apropiere de Biserica Sarbeasca, pe strada Putnei. „Detașamentul de Pompieri Arad intervine pentru stingerea unui incendiu la o casa in municipiul Arad, pe strada Putnei. Incendiu se manifesta in interiorul locuinței și la acoperiș. Se intervine cu 2 autospeciale…