- Ziarul Unirea S-a redeschis circulația pe autostrada A1: Joi dupa amiaza, la intrare in Sebeș cozile au fost și de 7 kilometri Vineri, 24 iulie la ora 7.00, circulatia pe autostrada A1 s-a redeschis, dupa ce a fost inchisa timp de 24 de ore. Lucrarile executate joi au avut ca scop conectarea celor doua…

- Centrul Infotrafic anunta ca masinile circula in coloana de sapte kilometri, in zona inchisa a Autostrazii Sibiu – Orastie, in dreptul localitatii Sebes, judetul Alba. Circulatia pe A 1 este inchisa intre nodurile Cunta si Sebes Vest, pana vineri dimineata, pentru lucrari in vederea reaizarii conexiunii…

- Lucrari complexe pe Autostrada A1 Sibiu – Deva desfașurate joi, in zona Sebeș, cu scopul de a realiza conexiunea cu Autostrada A10 Sebeș – Turda. Este vorba despre turnarea placii pentru supra-betonarea pasajului de pe breteaua 2, care traverseaza A1, intre nodul rutier Sebeș – Lancram și Sebeș – Vințișoara.…

- Atentie, soferi Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pentru 24 de ore, in perioada 23 iulie 2020, ora 07.00 ndash; 24 iulie 2020, ora 07.00, circulatia este oprita pe Autostrada A1 Sibiu ndash; Deva, pe tronsonul kilometric 292 ndash; 312, intre nodurile rutiere…

- Joi, 23 iulie, incepand cu ora 07.00, se inchide circulația rutiera pe Autostrada A1, intre nodul rutier Cunța și nodul rutier Sebeș Vest (Vintișoara), pentru 24 de ore, respectiv pana in data de 24 iulie, ora 07.00. Traficul se va desfașura deviat pe DN1 (E81) și DN 7 (E68). Inchiderea circulației…

- Pe A1 Sibiu – Deva se executa lucrari la parapeții mediani, iar circulația pe ambele sensuri este restricționata. „Circulație restricționata pe autostrada #A1 Sibiu – Deva, pe ambele sensuri de circulație, pentru montarea de parapet median. La pozițiile kilometrice 304+400 (Sebeș, jud. Alba)…

- Un accident rutier s-a produs miercuri dupa-amiaza, pe Autostrada A1, in zona municipiului Sebeș, pe sensul spre Sibiu. Un TIR a rupt glisiera mediana și a intrat pe contrasens. In zona evenimentului rutier, circulația este deviata pe banda de urgența. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Soferul unei masini stationate pe banda de urgenta pe Autostrada A1, intre Deva si Sibiu, a fost lovit mortal de un autotren, a informat, miercuri seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, potrivit Agerpres.