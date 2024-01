Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA anunța ca marți dimineața circulația feroviara se desfașoara in condiții de iarna, in special pe raza Sucursalelor Regionale CF Iași și Galați, din cauza vantului puternic, viscolului și temperaturilor scazute.

- Vești proaste pentru romani! Mai multe trenuri vor fi anulate maine, 26 noiembrie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Compania feroviara a transmis un anunț prin care a precizat lista comppleta a rutelor care vor fi anulate și ce trebuie sa faca oamenii care au deja bilete.

- CFR Calatori a introdus mai multe restricții incepand de sambata seara, 25 noiembrie, ora 19.00, din cauza vremii nefavorabile care afecteaza mai multe zone din țara și ținand cont de avertizarile meteo pentru aceasta perioada, se arata in comunicatul companiei.„Aceste restricții se aplica in special…

- Trenurile care circula pe magistrala Bucuresti-Constanta vor inregistra intarzieri din cauza restrictiilor impuse de sambata seara de CFR SA, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza CFR Calatori printr-un comunicat, transmite Agerpres.

- Trenurile care circula pe magistrala Bucuresti-Constanta vor inregistra intarzieri din cauza restrictiilor impuse de sambata seara de CFR SA, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza CFR Calatori printr-un comunicat.

- Trenurile care circula pe magistrala Bucuresti-Constanta vor inregistra intarzieri din cauza restrictiilor impuse de sambata seara de CFR SA, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza CFR Calatori printr-un comunicat."Pe fondul conditiilor meteorologice nefavorablie care afecteaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 12:00 , nu sunt autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia blocata din cauza conditiilor meteorologice.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 12:00 ,…

- Circulatia rutiera pe Transalpina și Transfagarașan se va inchide, de luni dimineata, avand in vedere conditiile meteo care pot pune in pericol siguranta participantilor la trafic. ”Circulația pe Transfagarașan și Transalpina se inchide de luni, 06.11.2023, ora 08:00”Avand in vedere scaderea temperaturilor…