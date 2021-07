Scandalul din PNL Timis este departe de a se fi incheiat. Biroul Politic Local ales al PNL Timisoara cere, miercuri, Biroului Politic Judetean al formatiunii politice sa nu valideze propunerea BPL interimar de excludere a unor membri.

”PNL Timisoara a intrat in cea mai neagra perioada din existentei sale. Biroul Politic Local ales isi exprima sustinerea in continuare fata de cei 19 membri care au fost sanctionati in data de 13.07.2021 si se declara profund revoltat de deciziile fara precedent luate de un Birou Politic Local interimar care este contestat la Comisia de Etica si Arbitraj…