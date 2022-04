Circa 2 miliarde de lei pierdute anual de bugetul de stat din cauza contrabadei cu tutun

Stiri pe aceeasi tema

- Contrabanda cu tutun aduce Romaniei pagube de doua miliarde de lei pe an, acesta fiind nivelul cumulat pentru anul 2021. Peste 2,4 miliarde de țigarete de contrabanda au fost consumate in Romania in anul 2021, deși nivelul traficului ilicit a scazut cu peste 6 puncte procentuale in ultimii 3 ani. Aceasta…

- BAT Romania a avut o contribuție totala de circa 11 miliarde de lei la bugetul de stat, o creștere de 10% fața de anul 2020.`Ne bucuram ca BAT ramane nu doar cel mai mare contribuabil ci, mai mult, in 2021 am crescut aceasta contribuție cu circa 1,25 miliarde de lei fața de anul precedent. Continuam…

- BAT este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al Romaniei in 2021, cu o contribuție totala de circa 11 miliarde de lei (2,2 miliarde de euro) sub forma de taxe și accize, ceea ce inseamna o creștere a contribuțiilor de 10% fața de anul 2020. BAT este totodata unul dintre cei mai mari exportatori…

- Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, spune ca din cauza razboiului din Ucraina deficitul bugetar depașește deja 20 de miliarde de lei. Ministrul a enumerat trei cauze care stau la baza acestui deficit bugetar. In primul rand, ține de criza energetica (majorarea prețurilor la petrol și gaz), apoi…

- In data de 14 februarie a.c., in jurul orei 04.50, politistii de frontiera au identificat in trafic, pe raza localitatii Falcau, un autoturism inmatriculat in Romania, despre care se detineau date ca transporta o cantitate insemnata de tigari. Oamenii legii au procedat la interceptarea masinii in cauza,…

- Industria de software si servicii aduce un aport de circa 6,2- din PIB, ceea ce insumeaza circa 13,6 miliarde euro, arata un studiu al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS), potrivit caruia un angajat IT contribuie la bugetul de stat dublu fata de medie. Asociatia Patronala…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat in sedinta ca obiectivul principal al Guvernului este cresterea colectarii si i-a cerut ministrului Finantelor Publice sa prezinte cifrele primite pana in acest moment. ”Dincolo de toate ingrijorarile, cum v-am obisnuit, noi lucram, sau de cand am preluat acest manmdat…

- Romania a primit, in cei 15 ani care au trecut de la aderarea la UE, in 2007, cu 44,7 miliarde de euro mai mult decat a contribuit la bugetul Uniunii Europene, releva datele analizate de Profit.ro. Sumele primite de la bugetul UE au ajuns, la finalul lunii decembrie a anului trecut, la 68,75…