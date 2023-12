Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a transmis, luni, ca Romania, Croația, Polonia, Ungaria, Slovacia, Austria și Slovenia au votat impotriva propunerii de regulament inaintate de Comisia Europeana privind noile tehnologii genomice, in cadrul Consiliul de miniștri AgriFish. Barbu a transmis ca Guvernul…

- Vrei sa obții viza de munca in Marea Britanie? Guvernul britanic crește pragul salarial necesar obținerii vizei Vrei sa obții viza de munca in Marea Britanie? Guvernul britanic crește pragul salarial necesar obținerii vizei Ministrul de Interne britanic James Cleverly a anunțat, luni, ca salariul minim…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anuntat, miercuri, rezultatele reorganizarii Inspectoratului Judetean de Politie Constanta, mentionand ca vor activa mai multi oameni in operativ si mai putini sefi. Predoiu a precizat ca la nivelul IPJ Constanta vor exista trei posturi de sefi „mari” – seful…

- Catalin Predoiu crede șansele Romaniei la Consiliul JAI din decembrie depind de securizarea votul tuturor statelor membre, moment in care va fi și pus pe ordinea de zi a Consiliului. Ministrul de Interne este de parere și ca ca Austria nu are o problema cu țara noastra, dar ca in continuare susține…

- Polonia și Cehia au luat decizia, joi, sa prelungeasca controalele de la granița cu Slovacia pentru a preveni intrarea ilegala a migranților pe teritoriul statelor lor, potrivit Reuters.Guvernul polonez a decis sa prelungeasca controalele cu 20 de zile, pana pe 2 noiembrie, a anunțat Ministerul de…

- Combaterea coruptiei din interiorul institutiilor de forta este o prioritate pentru Ministerul de Interne a Republicii Moldova. Problemele sint complexe si a fost intocmit si un profil al politistului predispus de a lua mita pentru a ințelege mai bine și a combate fenomenul. Ministrul de Interne, Adrian…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca parlamentarii USR spun ca marea este mare problema cu drogurile, dar cer in Legislativ legi pentru legalizarea consumului de droguri: „V-ați trezit dupa Vama Veche și ați mirosit ca este o tema electorala, dar nu aveți onestitatea sa o faceți corect”.”Ați…

- Trei miniștri și șeful ANTA sunt de la Ratuș. Este vorba despre ministru al Infrastructurii Andrei, ministrul Muncii Alexei Buzu, ministrul de Interne, Adrian Efros și noul șef ANTA Vasile Chetrușca. Buzu susține ca au fost colegi de școala. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii Puterea a Patra.