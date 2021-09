Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Organizare a Congresului Național Liberal a decis ca accesul in sala, la Romexpo, unde se va ține Congresul PNL sa se faca doar in baza certificatului Covid-19. Decizia se aplica numai in cazul in care Capitala depașeșete incidența de 3 la mia de locuitori. Luni, in București, incidența raportata…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca relația cu USR-PLUS nu este distrusa in totalitate, iar daca parlamentarii formațiunii iși retrag semnaturile de pe moțiunea de cenzura, atunci se pot așeza la masa pentru a discuta. ”Sa te aliezi cu inamicul PNL, sa vrei sa dai jos propriul Guvern și apoi sa zici…

- Președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat ca este decis sa comunice personal Guvernului moțiunea de cenzura, in cazul in care nu va exista cvorum marți, in Birourile Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzura. ”Daca maine nu va fi cvorum, v-o spun…

- USR PLUS spune ca semnaturile de pe moțiunea de cenzura USR PLUS AUR sunt olografe și ca doar semnatarul poate contesta semnatura, iar pana in prezent niciun parlamentar nu a contestat acest lucru. „Totul e o perdea de fum”, a declarat purtatorul de cuvant al formațiunii, Ionuț Mușteanu. Ionuț Moșteanu…

- Biroul Permanent Național al PSD a decis sa voteze orice moțiune de cenzura care ajunge oficial in plenul celor doua Camere al Parlamentului la dezbatere și vot. Astfel, PSD va vota moțiunea inițiata de alianța dintre USR PLUS și AUR daca aceasta ajunge la vot, in caz contra PSD va depune propria moțiune…

- Trei partide parlamentare – PSD, USR PLUS și AUR au anunțat pana acum ca vor sa il demita pe premierul Florin Cițu din fruntea Guvernului. Numai ca doar impreuna, toate cele trei formațiuni, ar putea sa și treaca la vot moțiunea. Deocamdata, USR PLUS a convins parlamentarii AUR sa semneze moțiunea lor…

- O femeie din Chicago susține ca un judecator a decazut-o din drepturile parentale dupa ce a aflat ca nu este vaccinata impotriva COVID-19. Rebecca Firlit și fostul ei soț au aparut in fața Curții pe Zoom pentru a discuta despre pensia alimentara a fiului lor de 11 ani. Cei doi sunt divorțați de 7 ani…

- George Simion, liderul AUR, spune ca partidul sau așteapta o concluzie a anchetei, dupa care va fi luata o decizie. Un angajat de la grupul aprlamentar AUR, purtator de cuvant al formațiunii, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat cu substanțe interzise asupra lui chiar la intrarea in Parlament, vineri…