Cipru reintroduce, începând de vineri, masca obligatorie anti-COVID în spațiile închise Autoritatile din Cipru au ordonat miercuri reintroducerea obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID-19, la doar o luna dupa eliminarea acestei restrictii, in contextul in care numarul infectarilor locale cu noul coronavirus a inceput din nou sa creasca, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Obligativitatea de purtare a mastii […] The post Cipru reintroduce, incepand de vineri, masca obligatorie anti-COVID in spațiile inchise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Cipru au ordonat miercuri reintroducerea obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID-19, la doar o luna dupa eliminarea acestei restrictii, in contextul in care numarul infectarilor locale cu noul coronavirus a inceput din…

- Autoritatile din Cipru au ordonat miercuri reintroducerea obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID-19, la doar o luna dupa eliminarea acestei restrictii, in contextul in care numarul infectarilor locale cu noul

- Toate persoanele vor fi oblligate, de vineri, sa poarte masca in spațiile inchise din Cipru, a anunțat ministrul sanatații Michalis Hadjipantela, citat de Reuters. Masura a fost implementata dupa ce experții in sanatate au avertizat privind creșterea numarului de cazuri din cauza neluarii precauțiilor…

- Ministrul Sanatații le recomanda romanilor care pleaca in concediu cu avionul sau autocarul sa foloseasca masca in spațiile inchise. „Dvs. va gandiți la festivaluri, eu ma gandesc la concediile obșnuite. Sfatul meu e sa utilizeze masca in interior, cand calatoresc cu avionul sau autobuzul. Din cate…

- Autoritatile orasului american New York au cerut luni populatiei sa revina la purtarea mastii in toate spatiile publice interioare si au anuntat distribuirea a milioane de teste rapide pentru a incerca sa stapaneasca noul val de COVID-19, relateaza agentia EFE. Recenta noua crestere a numarului cazurilor…

- Autoritatile cipriote au anunțat, miercuri, ca retrage cetatenia altor patru rusi sanctionati. Astfel, numarul de pasapoarte revocate persoanelor cu legaturi cu Rusia a ajuns la opt luna aceasta, relateaza Reuters. Familiile persoanelor vizate vor avea, de asemenea, pasapoartele revocate, a declarat…

- Autoritațile chineze vor ca pana miercuri sa opreasca transmiterea comunitara a noului coronavirus in Shanghai, pentru a ridica restricțiile, scrie Reuters. 25 de milioane de oameni sunt in carantina și nu au voie sa iasa din case nici macar ca sa cumpere alimente. Unii au fost forțați sa-și predea…

- Autoritațile ucrainene au anunțat, luni, ca a fost completat chestionarul de aderare la Uniunea Europeana, un prim pas pentru obținerea de catre Ucraina a statutului de țara candidata pentru intrarea in blocul european, relateaza Reuters. Ucraina a primit chestionarul in urma cu 10 zile, la vizita…