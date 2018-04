Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul general PNL Ciprian Ciucu ii solicita primarului Capitalei sa discute in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea lor vineri situatia Podului Constanta, aflat in prezent in stare de degradare si ale carui lucrari de reabilitare ar trebui realizate…

- Filiala Sectorului 1 a USR a publicat, luni, pe pagina de Facebook, o serie de fotografii cu lucrarile de reabilitare a Podului Constanta din Bucuresti, acuzand autorititatile ca au mascat "problemele structurale cu ipsos".

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis o scrisoare deschisa catre bucureșteni prin care arata ca cei din opoziție au ajuns in situații hilare de a nu vota proiecte pe care le-au avut in agenda de campanie electorala. Consilierul general PNL, Ciprian Ciucu, susține ca opoziția nu…

- Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a raspuns, miercuri, acuzatiilor aduse de primarul Capitalei Gabriela Firea, potrivit carora acesta ar avea „rude, prieteni, vecini si iubite” angajate la primarie. Ciucu a declarat ca afirmatia este „o calomnie si o minciuna sfruntata” si ca desi el „nu are schelete…

- Ciprian Ciucu i-a raspuns dur Gabrielei Firea, dupa ce schimbul de replici din timpul ședinței Consiliului General al Primariei București. "Nu mai fiti asa agitat. Sunteti tanar, mai faceti si riduri. Va vom asculta cum nu va asculta nici familia dumneavoastra, cred. Domnul agitat, nu va foloseste…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea si-a iesit astazi din... fire. Satula de opozitia consilierilor generali, care nu voteaza proiectele privind delegarea serviciilor publice catre companiile municipale, edilul sef al Primariei Capitalei a lansat in sedinta de astazi un atac fara precedent la adresa celor…

- Consilierul general USR Roxana Wring spune ca bugetul Capitalei, adoptat in sedinta de joi a CGMB, este nerealist si lipsit de viziune, iar reprezentantul PNL Ciprian Ciucu este de parere ca proiectul a fost cosmetizat pentru a parea unul echilibrat. "Este un buget lipsit de viziune de…

- “Destinsa Doamna Primar General al Capitalei, Am luat la cunostinta despre preocuparile dumneavoastra legate de penetrari, strapungeri si supralargiri. Acu’ eu ce sa va spun, sunt unii pentru care solutiile urbanistice se opresc aici. Si v-au propus, pe cale de consecinta, siluirea Caii Calarasilor.…