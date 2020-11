Stiri pe aceeasi tema

- Un nou secretar de stat a fost numit la Ministerul Sanatatii, potrivit Agerpres. Ciprian Bogdan, de profesie medic, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Citește și: Vești pentru toți elevi din Romania!…

- Liviu Bostan a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului National de Administratie, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, Pavel Nastase a fost eliberat din functia de presedinte…

- Leonard Achiriloaei a fost a eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a premierului publicata…

- Maria Mares a fost numita in calitatea de membru al Consiliului de Administratie si in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul…

- Laurentiu Baranga a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru un mandat de patru ani, printr-o hotarare de guvern publicata, vineri, in Monitorul Oficial. In cuprinsul hotararii de guvern se constata si…

- Vali Pena a fost numita in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. Decizia premierului Ludovic Orban a fost publicata joi in Monitorul Oficial. ''Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna Vali…

- Dan-Catalin Vatamanu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Printr-o alta decizie a premierului, Andreea Kohalmi-Szabo a fost revocata din functia de presedinte al Administratiei…