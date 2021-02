"Ciopârțește-o tu": Mărturia cutremurătoare a unui copil răpit de Armata de Rezistență a Domnului Louis Lakor avea șapte ani când Armata de Rezistența a Domnului i-a ucis familia și l-a rapit pentru a-l folosi drept copil-soldat, relateaza Reuters.



Joi, Curtea Penala Internaționala l-a gasit pe comandantul responsabil, Dominic Ongwen, vinovat de crime de razboi. Însa Lakor afirma ca acesta ar trebui iertat.



Verdictul a scos din nou la lumina întrebari inconfortabile într-o țara înca profund traumatizata de miliția care a facut ravagii în nordul Ugandei între 1987 și 2006.



Armata de Rezistența a Domnului (LRA) este o grupare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

