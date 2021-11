Cioloș numără zilele Coaliției PNL-PSD-UDMR: "Nu cred că vor prinde Crăciunul anului 2022" ​Dacian Cioloș nu da mai mult de un an Coaliției PNL-PSD-UDMR, comentând ca deja partidele din noul guvern au început sa se atace între ele. &"Eu nu cred ca vor prinde Craciunul anului 2022, în aceasta formula. Ati vazut ca încep sa se atace înca de astazi&", a declarat liderul USR.



Întrebat daca USR ar fi dispus sa negocieze cu liberalii, în cazul în care guvernarea PSD - PNL se va rupe, Ciolos a raspuns ca ramâne de vazut &"ce mai ramâne&" din actualul PNL.



&"Vom vedea ce mai ramâne din actualul PNL, nu într-un…

Sursa articol: hotnews.ro

