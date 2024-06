Filip Kostic (31 de ani), mijlocașul stanga al Serbiei și al lui Juventus, a spus adio Campionatului European din Germania din cauza unei accidentari suferite in meciul pierdut de naționala sa, 0-1, impotriva Angliei. Kostic are afectat un ligament la nivelul genunchiului in urma unui duel petrecut, in minutul 43 al partidei cu Anglia, cand a parasit terenul. ...