Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia, campioana europeana din 2016, debuteaza in aceasta seara la EURO 2024. Lusitanii infrunta Cehia, la Leipzig, in cel de-al doilea meci al zilei din Grupa F. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la PRO TV. Turcia - Georgia e celalalt meci al grupei, programat la ora 19:00. ...

- Portugalia se afla in fața debutului la Campionatul European din Germania, un turneu final care pentru starul lusitan Cristiano Ronaldo este al șaselea dintr-o cariera fabuloasa. Portugalia are prima șansa la victorie in meciul cu Cehia programat pe stadionul din Leipzig, marți, de la ora 22:00, in…

- Mii de suporteri au așteptat naționala Portugaliei la Marienfeld, locul unde Cristiano Ronaldo și colegii lui se vor caza in perioada Euro 2024. Portugalia face parte din grupa F a Campionatului European. Le are adversare pe Cehia, Turcia și Georgia. Debutul naționalei pregatite de Roberto Martinez…

- Cristiano Ronaldo (39 de ani), capitanul naționalei Portugaliei, va incerca sa doboare mai multe recorduri la Campionatul European din Germania. Portugalia face parte din Grupa F la EURO 2024, alaturi de Cehia, Turcia și Georgia. Cristiano Ronaldo „vaneaza” noi recorduri la EURO 2024 Cristiano Ronaldo…

- Echipa nationala a Portugaliei a pierdut sambata seara, pe teren propriu, scor 1-2, in fata nationalei Croatiei, intr-un meci amical. Cristiano Ronaldo nu a jucat pentru lusitani, potrivit news.ro.

- Selecționerul Roberto Martinez (50 de ani) a anunțat lotul Portugaliei pentru Euro 2024. Nu lipsesc vedetele Cristiano Ronaldo (39 de ani), Bruno Fernandes (29 de ani) sau Bernardo Silva (29 de ani). Ronaldo va bifa un record impresionant la ultimul turneu final la care va participa. Caștigatoarea din…

- Inaugurarea complexului sportiv din orașul Sangeorz-Bai este programata, sambata, pe 13 aprilie. Valoarea totala a investiției este de 15,2 milioane lei, puțin peste 3 milioane de euro, proiectul fiind finalizat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Noul complex sportiv din Sangeorz-Bai…

- Portughezul Bernardo Silva, mijlocasul echipei de fotbal Manchester City, a promis ca selectionata Portugaliei va merge la EURO 2024 pentru a "lupta pentru titlu" si a evidentiat "foamea de a castiga" a echipei antrenate de spaniolul Roberto Martinez, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Portugalia…