- Aproape de sfarșitul Xbox Games Showcase, inainte ca Gears of War: E-Day sa inchida show-ul, Microsoft a dezvaluit un refresh al consolelor sale. Premiera o constituie un Xbox Series X complet digital, fara disc drive, in varianta de culoare alba, numita de companie Robot White. Vine cu stocare de 1TB…

- Un șofer a declarat ca a primit o amenda pentru ca a folosit o aplicație de fast-food pentru a plasa o comanda in timp ce se afla pe banda drive-thru, intr-un McDonald's. Insa poliția susține ca nu s-a intamplat chiar așa...

- Musk pariaza ca tehnologia va deveni o sursa importanta de venituri pentru cel mai valoros producator de automobile din lume. Dar de ani de zile nu a reusit sa atinga obiectivul de a oferi vehicule autonome, tehnologia sa fiind aflata sub un control de reglementare si legal din ce in ce mai mare. Musk…

- Un restaurant italian ofera o sticla de vin gratuita clientilor care renunta la telefoanele mobile in timpul mesei, scrie luni, 15 aprilie, The Guardian, potrivit News.ro.Angelo Lella, proprietarul restaurantului Al Condominio, deschis in luna martie in Verona, celebrul oras al iubirii, a declarat ca…

- Producatorul auto va continua sa dezvolte robotaxiuri autonome pe aceeasi platforma pentru vehicule mici, au spus sursele. Decizia reprezinta o abandonare a unui obiectiv de lunga durata pe care seful Tesla, Elon Musk, l-a caracterizat adesea ca fiind misiunea sa principala: masini electrice accesibile…

- Dupa mai multi ani de cercetare, dezvoltare si promovare, Amazon renunta sa mai dezvolte tehnologia Just Walk Out, pe care o folosea pentru a verifica si face plata automata pentru produsele cumparate. Amazon a inceput sa elimine din magazinele sale alimentare tehnologia Just Walk Out, care, la un moment…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, renunta la functie dupa ce a devenit candidatul PSD la Primaria Constanta. El precizeaza ca ramane ”comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean Constanta (suspendat)”. ”Cu toata lipsa de modestie, am scris o…